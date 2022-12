Ospedale, Morgante: riapre neurorianimazione. Più posti letto per altri reparti Il direttore generale del San Pio ha incontrato medici e personale

“La stagione dell'influenza sta facendo aumentare gli accessi in pronto soccorso anche per casi che spesso non dovrebbero essere trattati in emergenza”. Torna a rivolgere il suo appello al territorio perché il ricorso all'ospedale avvenga solo quando realmente necessario il direttore generale del San Pio di Benevento, Maria Morgante.

Il numero uno dell'azienda di Pacevecchia questa mattina ha incontrato i medici e il personale per tracciare un bilancio dei mesi trascorsi e dettagliare il piano per i prossimi.

Decongestionare l'emergenza, incrementare i posti letto intervenendo su diversi reparti e realizzare nuove assunzioni le linee guida da attuare.

Troppi accessi in pronto soccorso, tanti codici bianchi

Il numero uno dell'azienda di Pacevecchia ha cominciato con un appello al territorio per il boom di accessi e il caos registrato degli ultimi giorni in pronto soccorso con pazienti che hanno dovuto attendere in ambulanza le visite.

“Con la stagione dell'influenza il maggior accesso è fisiologico – ha spiegato Morgante – ma per la maggior parte si è trattato di codici bianchi e verdi. Casi per i quali poteva essere evitato il ricorso all'emergenza. Faccio appello al territorio – ha aggiunto – perchè si rivolga in pronto soccorso solo se realmente necessario. Si rischia di lasciar fuori chi ne ha realmente bisogno”.

Più posti letto in diversi reparti

“In questi cinque mesi sono tante le cose messe in campo ma sono altrettante quelle da fare per ottenere i risultati che sono gli obiettivi posti dalla Regione ma anche le legittime aspettative di un territorio” ha detto la manager e ha dettagliato “Stiamo lavorando sull'incremento dei posti letto in diversi reparti: abbiamo aperto i reparti di neurologia e neurochirurgia. Sono in campo dei lavori per aumentare i posti letto nei reparti di ortopedia e medicina d'urgenza. A seguire proseguiremo per i reparti di oncologia, maxillo facciale, otorino, chirurgia vascolare”.

Nuovo personale e riapertura della neurorianimazione

“Procediamo con il reclutamento del personale – ha spiegato ancora Morgante – è in corso il concorso per gli anestesisti, altro punto dolente dell'azienda. Più anestesisti significa anche più personale per la gestione delle sale operatorie. Riaprirà – annuncia ancora - l'unità operativa di neurorianimazione, partendo da solo due posti letto”.

A Sant'Agata centro di riabilitazione robotica

Per il presidio Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata dei Goti, invece, Morgante ribadisce il lavoro in corso per l'apertura di un centro di riabilitazione robotica e la creazione di posti letto di lungodegenza e conferma l'apertura della casa di comunità dell'Asl.