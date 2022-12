Cinghiali ancora a spasso in centro, l'allarme del comitato Santa Clementina VIDEO - Al Rione Libertà di Benevento un branco di cinghiali tra via Napoli e la Tangenziale

Un branco di cinghiali che ormai quotidianamente scorrazzano tra auto e cortili dei palazzi e attività commerciali al Rione Libertà e Santa Clementina, praticamente in centro città a Benevento, stanno suscitando preoccupazione per i cittadini. Questa volta a denunciare la presenza non certo controllata degli animali è il presidente del Comitato di quartiere Santa Clementina che ha ripreso gli animali mentre grufolano in cerca di cibo in uno slargo tra gli svincoli della Tangenziale Ovest e via Napoli. “Presenza, quella dei cinghiali – denuncia il presidente Claudio Rocco – che ci preoccupa. Specialmente quando, come oggi, un branco di animali di grossa taglia, senza alcuna paura per la presenza di auto e persone, si aggirano indisturbati. Il pericolo è certamente per gli automobilisti – rimarca Rocco - che sempre più spesso all'improvviso nella zona tra il Rione Libertà e Santa Clementina si trovano la corsia di marcia occupata dagli ungulati con il concreto rischio di provocare incidenti stradali”.

Per questi motivi il comitato Santa Clementina chiede agli Enti preposti di mettere in campo tutte le azioni utili alla sicurezza dei cittadini e degli automobilisti”.