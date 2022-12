Uffici Gesesa: ecco orari e chiusure per le festività "Riapriranno regolarmente nei giorni e orari consueti"

"Nei giorni 23 e 30 dicembre gli sportelli al pubblico di Gesesa situati in località Pezzapiana del Comune di Benevento eseguiranno chiusura anticipata alle ore 13.00, mentre nelle giornate del 24 e 31 dicembre, ci sarà la chiusura totale". A comunicarlo l'azienda che si occupa del servizio idrico in città che spiega gli uffici "riapriranno regolarmente nei giorni e orari consueti. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Ricordiamo inoltre che il numero verde non sarà attivo solo nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1 gennaio, mentre sarà sempre attivo in tutti gli altri giorni rispettando i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12".