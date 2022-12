Lavori a piazza Piano di Corte, De Pierro replica al comitato Centro storico "Opere progettate da professionisti con scrupolo e dovizia professionale"

"Rispettiamo le opinioni di tutti tanto più se provenienti da comitati civici, ma consideriamo davvero ingenerose e infondate le critiche sull'intervento a piazza Piano di Corte". Così il vicesindaco di Benevento, Francesco De Pierro risponde al Comitato di Quartiere Centro Storico che aveva puntato il dito contro l'installazione degli arredi urbani (panchine e paletti) in piazza Piano di Corte. "Non vorremmo che si cadesse nell'esercizio sterile della critica - ha rimarcato l'esponente della giunta Mastella -, a prescindere, di qualsiasi intervento l'amministrazione ponga in essere”.

“Progettati da professionisti con scrupolo e dovizia professionale, è totalmente infondata la considerazione secondo cui i paletti ostruirebbero il transito dei mezzi di soccorso: lo escludiamo categoricamente - ha tuonato il vicesindaco di Benevento -. Per i residenti e per i commercianti nessun inconveniente. Saranno previsti stalli ad hoc, venti posti ben definiti. Piuttosto sarà raggiunto l'obiettivo di azzerare il fenomeno della sosta selvaggia e l'assalto al parcheggio a ogni costo che è stato sempre uno dei principali problemi segnalati da residenti e commercianti in quel luogo. Sono stati previsti spazi appositi per il carico e lo scarico delle merci".

Sulle modalità dell'installazione l'avvocato De Pierro replica: "Quanto ai paletti conficcati nei basoli, invitiamo a non costruire drammi sul nulla: è una pratica usuale, non vietata da nessuna norma e che si può rinvenire in centinaia di piazze in tutto il Paese. Siamo aperti a ogni apporto costruttivo, non accettiamo però che si giochi al tiro al bersaglio su ogni intervento, anche il più ordinario, né che la critica sia preventiva perché in questo caso sarebbe legittimo il sospetto che si tratti di un pregiudizio e questo ci rammaricherebbe”.