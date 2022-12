La sannita D'Agostino nominata Prefetto di Biella: "Ringrazio il Governo" "Lavorerò con passione e impegno, mettendo al primo posto la sinergia istituzionale".

Sannita, originaria di Airola, la dottoressa Silvana D'Agostino è stata nominata Prefetto di Biella.

Un incarico conquistato con merito dopo il lavoro svolto in Campania come Vice Prefetto a Salerno, commissario prefettizio ad Ariano Irpino nella durissima fase covid (quando nella città irpina è stato fatto lo screening più grande d'Europa).

Nel merito Silvana D'Agostino ad Ottopagine dice: “Ringrazio il Governo e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per la fiducia riposta in me, che mi onora. Assicuro che svolgerò la mia attività all'insegna della sinergia istituzionale: sarà un cardine fondamentale il confronto in un momento così difficile.

Studierò ogni problema e mi confronterò con sindaci e protagonisti di un territorio importante e ricco di azienda: per conoscerlo bene andrò in ogni comune per conoscere ogni sindaco.

Svolgerò il mio lavoro con passione e grande impegno, come ho sempre fatto e in ogni settore: dalla sicurezza, alla Protezione Civile oggi fondamentale in termini prevenzione, all'antimafia”.