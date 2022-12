Stazione, Mastella: l'opera di Paladino si farà e il tema saranno le Streghe Ad annunciarlo il sindaco in occasione della riunione con le associazioni a Palazzo Paolo V

La conferma è arrivata questa mattina dal sindaco Clemente Mastella in occasione della riunione con le associazioni a Palazzo Paolo V: l'opera del maestro Paladino davanti alla stazione Centrale di Benevento si farà e il tema saranno le streghe.

“Mi ha dato la disponibilità ad annunciare ufficialmente alla città che realizzerà un opera che avrà come intitolazione 'Le Streghe' davanti alla stazione centrale di Benevento. Un'opera di grande importanza che riveste un significato enorme per il viaggiatore che arriva e quando ci sarà l'inaugurazione credo che avrà un risultato mediatico molto forte”, ha spiegato il primo cittadino che si è detto felice di poterne dare notizia in occasione dell'incontro con le diverse realtà associative “sperando di creare un'agenda beneventana della attività culturali. Sabato scorso c'erano sei manifestazioni in città”.

Riunione a Palazzo Paolo V: l'obiettivo è un'agenda di eventi condivisa

L'obiettivo, infatti, è evitare che le manifestazioni proposte possano sovrapporsi: “La mission – ha precisato Renato Giordano - di questa riunione è coordinare mettendosi al servizio di tutte le associazioni e di tutti coloro che operano culturalmente per la città in modo da creare un cartellone unico, un'offerta unica, plurima”.

Di qui la riunione a Palazzo Paolo V con le diverse realtà associative del territorio. Primo passo fondamentale per raccogliere le proposte e riuscire poi a stilare un programma o meglio un'agenda condivisa. “Ci piaceva l'idea dell'agenda nel senso dinamico della parola”, ha precisato l'assessore alla Cultura del comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini ovvero “un'insieme di azioni da mettere in campo da realizzare con una periodizzazione degli eventi, ma tenendo conto di tutte le autonomie, delle eccellenze e delle tradizioni del nostro territorio ma facendole interagire tra loro e mettendoci al servizio”. Ad oggi “circa 60 le adesioni ma considerando tempi stretti con cui si è sviluppato tutto possiamo dire che un primo passo lo stiamo facendo”.