Convitto Nazionale, visita del sindaco Mastella per gli auguri natalizi Il primo cittadino nella storica scuola di Benevento

Una visita speciale per il personale scolastico e amministrativo del Convitto Nazionale ‘Pietro Giannone’ di Benevento. Il sindaco Clemente Mastella ha approfittato dell’ultimo giorno di didattica, prima della pausa natalizia, per porgere i suoi auguri di Buon Natale e Felice 2023 al Rettore/Dirigente Marina Mupo e al suo staff di collaboratori.

Il primo cittadino ha infatti fatto visita alla storica sede di piazza Roma per vivere un momento di convivialità, che testimonia ancora una volta la sinergia e la grande collaborazione tra l’istituzione e la scuola: uno scambio di auguri che è stato anche l’occasione per raccontare i progetti realizzati nel corso del 2022 a favore della comunità scolastica e le nuove sfide in programma da gennaio.

Il Convitto Nazionale ha da sempre svolto un ruolo importante nella storia della città quale cuore pulsante della collettività ed elemento fondamentale della sua crescita formativa: l’attenzione del sindaco Mastella, che non ha fatto mai mancare il suo supporto, anche per gli obiettivi da raggiungere nel futuro, sancisce una conferma di quanto l’istituto sia un bene prezioso da tutelare e un patrimonio immenso per l’intera cittadinanza.