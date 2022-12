Treno Roma - Benevento: Mastella annuncia "Non sarà soppresso" Il sindaco: "La partenza però sarà anticipata alle 18 e 05"

Il sindaco Mastella annuncia di essere riuscito ad evitare la soppressione del treno da Roma per Benevento delle 19 e 05, come gli avevano chiesto diversi pendolari.

Il primo cittadino infatti dai social annuncia: "Mi hanno chiamato diversi pendolari e viaggiatori perché intervenissi su rfi per evitare che fosse soppresso il treno delle 19,05 da Roma per bn . Allora il treno ci sarà tutti i giorni ma partirà alle 18,05 . Auguri di buone feste a tutti"