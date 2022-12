San Modesto, la comunità parrocchiale si ritrova in vista del Natale Ieri momento speciale anche con i bambini nella parrocchia di Benevento

Stelle filanti e il canto “Tu Scendi dalle Stelle” hanno caratterizzato la Novena di Natale dedicata ai piccoli e ai grandi della parrocchia di San Modesto. Per nove sere, in attesa della nascita di Nostro Signore, la comunità parrocchiale si è ritrovata per un breve momento di preghiera per riscoprire insieme la ricchezza dell’avvenuta sulla terra del Salvatore.

Nella serata conclusiva di ieri la sorpresa per i bambini ma anche per i più grandi. Al termine della novena l’amministratore parrocchiale Don Leonardo Lepore rivolgendosi ai piccoli ha detto “adesso vi faccio conoscere chi stava vicino a Gesù quando è nato”. Il sacerdote ha invitato tutti i presenti ad uscire fuori il sagrato della chiesa ed ecco che in compagnia di due Babbo Natale è apparso l’asinello “Lucia” che è stato preso d’assalto dai bambini che con grande gioia sono saliti sul tenero animale per la foto di rito.

Un momento davvero emozionante per tutta la comunità che si è ritrovata insieme per vivere l’attesa della nascita di Gesù.