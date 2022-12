Ipertermia per le patologie oncologiche a Benevento con Amacenter Col gruppo De Vizia possibile trattamento dei tumori con fonte di calore

Il nuovo trattamento per le patologie oncologiche mediante tecnica dell’Ipertermia è realtà a Benevento. Presso il Centro di Radioterapia Amacenter, del gruppo De Vizia Sanità, unico in città e uno dei soli cinque in tutto il Sud Italia, dal 22 dicembre, è possibile sottoporsi alla prestazione, per un trattamento di Tumore maggiormente efficace.

L’applicazione terapeutica per la cura dei tumori, eseguita mediante l’ausilio di personale infermieristico dedicato, consta di una fonte di calore prodotta da un macchinario con emissione di radiofrequenze in grado di indurre un aumento controllato della temperatura, di un target terapeutico nel range tra 41-43° C, per sessanta minuti di trattamento a seduta. Solitamente, dieci sono le sedute necessarie, a giorni alterni.

Il razionale biologico correlato a tale trattamento, provoca un effetto citotossico diretto delle cellule neoplastiche e nella fattispecie a livello del DNA della lesione target, provocando così un aumento del flusso sanguigno con un incremento dell’ossigenazione cellulare e un’inibizione del DNA Repair, rendendo così la radioterapia e la chemioterapia più efficaci.

Il trattamento viene utilizzato per la cura di più tipologie tumorali quali neoplasie cerebrali, del testa-collo, della mammella, polmonari, addominali, sarcomi, melanomi nonché nelle lesioni metastatiche ossee, linfonodali e recidive. La tecnica prevede protocolli di associazione con chemioterapia e terapia del dolore.

“L’ennesimo tassello – ha affermato la dottoressa Annamaria Castrichino, specialista in Radioterapia Oncologica e direttrice sanitaria dell’Amacenter – per una presa in carico del paziente oncologico, sempre più completa –“.

“Un ennesimo contributo – hanno affermato il dottor Antonio De Vizia, presidente del Gruppo De Vizia Sanità, e la dottoressa Marcella De Vizia, direttrice generale dello stesso – per mettere fine al fenomeno della migrazione sanitaria nella ricerca di cure efficaci”.