Mastella: "Pronto soccorso? convocherò l'assemblea dei sindaci" Il primo cittadino: confronto per discutere delle difficoltà

Pronto soccorso in difficoltà? Pronto a convocare l'assemblea dei sindaci della nostra provincia. Ad assicurarlo il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. A preoccupare i cittadini e le fasce tricolore del Sannio sarebbero proprio i troppi accessi e lunghe file al presidio d'urgenza del nosocomio cittadino.

“Credo che la cosa migliore sia convocare, subito dopo le feste e quindi tra l'8 e il 9 gennaio, l'assemblea dei sindaci della provincia di Benevento insieme alla direttrice generale dell'ospedale per discutere delle difficoltà, che - precisa Mastella - certamente non sono addebitabili a lei che è arrivata poco” ma bisognerà valutare come “superare queste vicende che vengono rimarcate in questi giorni in maniera abbastanza considerevole con disappunto dell'opinione pubblica. Per cui vedremo il da' farsi”. Poi precisa: “Non posso determinare la struttura organizzativa dell'ospedale, ma pronto a fare la mia parte”. L'obiettivo dunque è “discutere insieme ma in maniera non da contrasto bensì riparativa rispetto alle difficoltà”.