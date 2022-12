Unisannio, Canfora: grazie a Rubano per la sinergia instaurata Il messaggio del rettore dell'Ateneo sannita

“La presenza del Ministro Bernini è un segnale importante per l’Università del Sannio e un riconoscimento per il lavoro di promozione del territorio portato avanti sin dalla fondazione". Così il Rettore Gerardo Canfora in merito alla partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini

all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi del Sannio, il prossimo 27 gennaio 2023.

"Il risultato - commenta Canfora - è il frutto della collaborazione sinergica che si è instaurata, sin dall’insediamento del nuovo Parlamento, con la rappresentanza territoriale alla Camera dei Deputati, Francesco Maria Rubano, a cui va il mio sentito ringraziamento per l’attenzione mostrata al nostro Ateneo”.