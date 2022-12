Nuova illuminazione Piazza Piano di Corte: lavori quasi completati Mastella e De Pierro: "Ci saranno stalli di sosta per i residenti"

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ed il vicesindaco con delega all'attuazione del Pics, Francesco De Pierro, comunicano che sono quasi ultimati i lavori nel cantiere de 'La Corte ritrovata', intervento che prevede il recupero e la valorizzazione della pubblica illuminazione di piazza Piano di Corte e delle zone limitrofe per un importo di 700mila euro.

Questa sera saranno attivati i nuovi lampioni in attesa che l'opera venga completata con l'installazione degli elementi di arredo urbano. L'inaugurazione si terrà subito dopo le festività.



Si tratta di un cantiere che ha attraversato un iter sofferto, per via degli scavi e delle rinvenienze trovate che comunque resteranno a disposizione per eventuali interventi poiché è stata apposta una pavimentazione a secco. Come previsto dal progetto originario, si provvederà a destinare degli stalli di sosta per i residenti organizzandoli in modo che possano convivere con gli esercizi commerciali, tutto ciò in attesa che venga attivata la Ztl, si proceda alla verifica dei permessi rilasciati sino ad ora e vengano creati ulteriori parcheggi in aree limitrofe al centro storico al fine di procedere alla completa pedonalizzazione delle piazze storicamente più importanti e significative, così come avviene nelle principali città d'arte.