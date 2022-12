Medici, Milano: "Più investimenti per la sanità" L'appello del vicepresidente dell'ordine: “Vaccinarsi e usare le mascherine”

“Tutta la classe medica, dalla medicina generale ai colleghi ospedalieri, stiamo vivendo un periodo di massimo impegno. Come medici di famiglia siamo il primo punto di riferimento, com'è giusto che sia, ma sembra che i ritmi normali siano ormai questi”. Così Luca Milano, medico di base e vicepresidente dell'ordine di Benevento che in questa fase di “picco influenzale” parla di difficoltà che sarebbero da rintracciare anzitutto “nella carenza di personale non solo medico, ma anche infermieristico”.

Appello ai cittadini: vaccini e mascherine

Una situazione che richiede secondo l'esponente dei medici sanniti l'impegno di tutti a partire dai cittadini affinché si continui ad essere attenti per evitare i contagi ma anche alle istituzioni. “L'appello alla cittadinanza è di proteggere se stessi e gli altri, anzitutto facendo la vaccinazione contro l'influenza. E dunque sarebbe opportuno estendere la possibilità di effettuare la vaccinazione per tutto il mese di gennaio per consentire a chi non ha ancora provveduto di poterla fare. Questo vale soprattutto per i pazienti fragili”, spiega Milano che precisa: “Ma è chiaro che la cittadinanza deve provare a indossare la mascherina, evitare assembramenti. Se questo è utile sicuramente non è sufficiente per combattere una situazione così importante, serve anche un impegno pubblico, basato sulle evidenze scientifiche”. Di qui la necessità secondo il vicepresidente dell'ordine di programmare per questo settore “investimenti mirati soprattutto al personale, manca personale. Ci auguriamo una politica sanitaria che consenta di per poter pianificare al meglio i servizi da garantire alla popolazione, ma anche per supportare il personale sanitario”.