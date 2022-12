L'arcivescovo Accrocca al Presepe Vivente di Pietrelcina: il futuro è inclusione Il sindaco Mazzone: se trend confermato superate le diecimila presenze

Dalle botteghe alle scene di un matrimonio dell'antica Betlemme attraversando le casette tra i vicoli dell'antico borgo, al rione Castello, in cui è vissuto il piccolo Francesco Forgione, San Pio da Pietrelcina. Ed è sempre lì che ogni anno rivive, ormai da oltre trent'anni, la magia del Presepe Vivente. Scene e suggestioni scalfite nel tempo e nei luoghi, che nemmeno la pandemia con la sua pausa forzata è riuscita a sbiadire. Ed oggi la rappresentazione torna per portare un messaggio di “Pace e Solidarietà”. Il tema al centro dell'edizione 2022.

E per l'ultima serata apertura con l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, il sindaco Salvatore Mazzone e una famiglia Ucraina accolta nel piccolo borgo sannita. “Presepe e pace sono quasi sinonimi in fondo, siamo noi che dobbiamo ascoltare il messaggio che dal Natale e dalla nascita di Gesù proviene”, il commento dell'arcivescovo che di Pietrelcina è cittadino onorario invitando ad aprire cuori e menti: “Nei comuni della nostra Diocesi tante famiglie ucraine sono state accolte e questo dimostra direi da un lato la solidarietà della nostra gente, del nostro tessuto sociale, dall'altro credo che sia anche una profezia per il futuro perché il futuro va in questa direzione: i movimenti di popoli ci stanno e quindi bisogna avere una mentalità sempre un po' aperta, inclusiva”.

Il sindaco: da Pietrelcina messaggio di Pace e Solidarietà

Pace e solidarietà, come detto, i temi al centro dell'edizione 2022. “Pace e solidarietà intesa in tutte le sue forme, di aiuto verso il prossimo, il donarsi all'altro – ha spiegato il sindaco Salvatore Mazzone - ed è questo il messaggio che vogliamo che parta da qui, dal presepe di Pietrelcina”.

Intanto la rappresentazione con il coinvolgimento di oltre trecento figuranti si conferma un importante attrattore per il territorio. “Se confermato questo trend – annuncia il primo cittadino in occasione della serata conclusiva – supereremo le diecimila presenze, sono giorni feriali e dunque un ottimo risultato”.