La comunità di Sant'Egidio festeggia il Natale al centro La Pace A Benevento con circa cento ospiti per ritrovare lo spirito della festa

Una Festa di Natale per le persone meno fortunate. L'ha promossa la comunità di Sant'Egidio di Benevento che con circa 100 ospiti ha festeggiato al Centro “La Pace di Benevento” dove si sono ritrovati insieme con lo spirito della Festa uniti nell’amicizia Cristiana. Tante famiglie con bambini, i ragazzi extracomunitari dei centri d’accoglienza ed anche diverse famiglie ucraine con i loro bimbi hanno regalato quella luce di vera misericordia.

“Abbiamo voluto e fortemente sostenuto questa Festa del Natale – spiega la Comunità di Sant'Egidio - ospitando tanti amici meno fortunati che vivono emarginati, nella solitudine, con difficoltà economiche ed in realtà difficili, spesso persone invisibili anche alla loro stessa ombra.

Questa iniziativa unitamente alle tante altre che nel periodo natalizio mettiamo in campo come il Pranzo di Natale al Carcere ed al Can vuole testimoniare la nostra unica volontà, quella che nessuno è escluso dalla festa del Natale”.