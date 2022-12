L'università del Sannio compie 25 anni, il messaggio del rettore Canfora Domani 1° gennaio 2023. "Una realtà affermata e di qualità, che raccoglie risultati"

L’Università del Sannio è stata istituita con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 29 dicembre 1997, che all’articolo 1, disponeva: “A decorrere dal 1° gennaio 1998 è istituita l'Università degli studi del Sannio, con sede in Benevento”.

Di seguito il messaggio del Rettore dell'Ateneo Sannita, Gerardo Canfora

Domani dunque UNISANNIO compie 25 anni! Anni in cui l’Ateneo ha raccolto la duplice sfida di essere parte integrante della comunità scientifica internazionale, contribuendo all’avanzamento e alla diffusione della conoscenza, e allo stesso tempo di caratterizzarsi come istituzione fortemente radicata sul territorio, svolgendo un ruolo attivo per la crescita culturale, sociale ed economica della nostra comunità.

Anni, possiamo dirlo con soddisfazione e un pizzico d’orgoglio, che hanno dato buoni frutti: oggi la nostra Università è una realtà affermata e di qualità, che raccoglie risultati e riconoscimenti a livello locale, nazionale e internazionale.

Non è certo questa la sede per ricordare i tanti traguardi raggiunti in questo quarto di secolo. Voglio però brevemente richiamare due fatti. Il primo risale al 2001 quando il nostro Ateneo, appena tre anni dopo la fondazione, è stato selezionato dal Ministero quale sede per la creazione di un Centro di Eccellenza a forte vocazione interdisciplinare sulle Tecnologie del Software denominato RCOST. Il secondo è di pochi giorni fa, quando il nostro Dipartimento di Ingegneria è stato selezionato dal Ministero fra i 180 Dipartimenti di Eccellenza per il quinquennio 2023-27, una conferma dopo l’analogo riconoscimento raccolto nel 2018.

Due momenti simbolici, che segnano un percorso fatto di costante attenzione all’eccellenza nella didattica, nella ricerca e nelle attività di terza missione. Un percorso reso possibile dalla passione e dalla competenza di quanti, negli anni, hanno lavorato allo sviluppo dell’Ateneo, docenti, ricercatori e personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Soprattutto, un percorso reso possibile dagli studenti, la nostra linfa vitale.

Per noi, infatti, il risultato più bello e importante di questo quarto di secolo sono i nostri 16.219 laureati. 16.219 ragazzi che hanno potuto realizzare i loro progetti di vita e le loro aspirazioni grazie a UNISANNIO. 16.219 storie di donne e di uomini che hanno trovato nella nostra Università l’occasione per crescere come professionisti e come cittadini, preparati e consapevoli. 16.219 storie una diversa dall’altra, eppure tutte importanti.

Storie di professionisti, imprenditori, ricercatori, insegnanti, manager, amministratori pubblici e vertici istituzionali. Storie di persone che, dopo aver conseguito la laurea, hanno deciso di fare tutt’altro nella vita, magari proprio grazie alla capacità di leggere in maniera critica la realtà che hanno sviluppato nelle nostre aule.

Storie che generano ricchezza per il territorio e per il Paese: una nostra indagine retrospettiva del 2021 ha evidenziato ben 21 imprese operanti in ambito territoriale e nazionale avviate e gestite da ex-studenti dell’Università del Sannio, con un totale di circa 450 dipendenti e collaboratori.

Storie fatte di successi e di momenti di difficoltà, storie che qualche volta si sono interrotte troppo presto e in maniera brusca e inattesa, storie che aspettano ancora di potersi realizzare in tutta la loro potenzialità. Storie che hanno trovato qui, nelle nostre terre, la loro realizzazione, e storie che, troppo spesso, si sono concretizzate lontano dal Sannio.

Storie che, tutte insieme, testimoniamo l’importanza della presenza di UNISANNIO sul territorio e il ruolo di ascensore sociale che ha avuto per molti giovani.

Storie che ci fanno guardare con piena fiducia al futuro, convinti più che mai della missione che ci siamo dati di essere “casa dei saperi, officina di futuro”.



Auguri UNISANNIO!

Il Rettore dell’Università degli Studi del Sannio

Gerardo Canfora