Festa della Sacra Famiglia, la celebrazione alla parrocchia San Modesto Il coro parrocchiale ha eseguito canti natalizi preceduti dalla loro specifica spiegazione

Le incantevoli voci del coro parrocchiale di San Modesto, diretto da Roberta Racioppi, hanno dato vita ad una serata emozionante in occasione della solenne festività della Sacra Famiglia svoltasi ieri nella chiesa del Rione Libertà.

Sono stati eseguiti i celebri brani del periodo dedicato alla celebrazione del Santo Natale come “Adeste Fidelis” ed Astro del Ciel”. Ogni canto è stato preceduto da una specifica spiegazione che ha dato la possibilità al numeroso pubblico presente di carpire la bellezza dei tradizionali canti natalizi. Il suggestivo concerto si è chiuso con il classico “Tu Scendi dalle Stelle” cantato da tutta la comunità con gli occhi rivolti verso la statua di Gesù Bambino. Al termine della serata l’amministratore parrocchiale don Leonardo Lepore ha ringraziato il coro per la meravigliosa esibizione e rivolgendosi ai presenti ha detto “La parrocchia è una grande famiglia formata da tante famiglie che donano i propri talenti”. La recita dell’Ave Maria e la benedizione finale di don Leonardo hanno concluso la serata.