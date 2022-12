Abbattimento e ricostruzione scuole, depuratore e spopolamento: l'anno che verrà Messaggio di fine anno del sindaco di Benevento Clemente Mastella: "Demografia? Un anno da gelo"

L'abbattimento e la ricostruzione di molte scuole cittadine, l'avvio dei lavori per la nuova stazione ferroviaria, i fondi del Pnrr, la costruzione del depuratore, la messa in funzione del rivisto ex pattinodromo e nuovi servizi per le persone malate di Alzheimer. Questi i temi toccati dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella che con un videomessaggio si è rivolto ai cittadini per fare il bilancio dell'anno che ormai volge al termine e annunciare una serie di opere che saranno avviate nell'ormai arrivato 2023.

Un primo cittadino più che cosciente delle difficoltà che quotidianamente le famiglie si trovano ad affrontare, ma anche speranzoso nel nuovo anno.