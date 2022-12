Il Cammino di San Nicola nel Sannio sulla "Via dell’Impero" Progetto per l'innovazione e turismo lento in rete nel 2023

I camminatori del Parco Devozionale di San Nicola, che promuove 13 Comuni della Provincia di Benevento con il Capoluogo crocevia dei Cammini sull’Appia, sotto la protezione dell’Apostolo Patrono San Bartolomeo, accompagnati dal Presidente La Takkarata/ Samnites, Nino Capobianco, da Petronilla Liucci Associazione Amici Musei del Sannio e da Cleto Fuschetto Cammino dei Briganti, hanno partecipato lo scorso 29 dicembre all’evento “Busker art tour” che ha coinvolto il Sannio, sul tracciato della Nikolaosroute da Affile ad Arcinazzo Romano. I camminatori dopo la calorosa accoglienza del sindaco di Affile Ercole Viri e delle guide: Luigi Tilia e Marzio Rotili guide AEV dell'APS Amici dei Monti Ruffi e Cammino dell’Aniene, Maria Scolastica Ciucci guida AIGAE del Parco dei Monti Simbruini e dalla veterana Paola Caccavale Cammino dell’Aniene, con la presidente della Nikolaosroute, Monia Franceschini, hanno percorso un tracciato a piedi sui monti Simbruini lungo l’acquedotto del Simbrivio che da Affile, attraverso boschi di castagno e querce, immersi in un paesaggio meraviglioso sono arrivati ad Altipiani di Arcinazzo.

Concluso il percorso di 11 km, su un dislivello performance/ trekking, il gruppo ha pranzato e brindato al nuovo anno. Nel pomeriggio l’evento di inaugurazione dell’istallazione luminosa DMO Vamos della Colonna Traiana nell’Antiquarum Comunale Villa di Traiano di Arcinazzo Romano, che ha simbolicamente ha tracciato l’inizio della” Via dell’Impero”, un percorso turistico che guarda oltre i confini laziali. La DMO Vamos collabora attivamente con gli Enti del territorio laziale e guarda, grazie alla sua idea innovativa, a nuove alleanze fuori regione, congiunta idealmente con le DMO presenti nel territorio del Sannio sulle orme di Traiano e la Via Nicolaiana, che, con il parco devozionale di San Nicola nel Sannio, recupera e condivide le origini del Natale storico dalle tradizioni romane italiche, alla leggenda di Santa Claus attraversando l’Europa.

Gli Amici Musei del Sannio, facilitatori al progetto Nikolaosroute, continuano a fare una rete per la promozione culturale turistica di Benevento e dei 13 Comuni Sanniti coinvolti nel cammino, la DMO Vamos si è interessata alla rubrica di studio e ricerca patrocinata dal Comune di Benevento, Il Sannio e la Regina Viarum“Traiano Optimus Princeps ”Il Costruttore della rete viaria dell’Impero e l’Institutio Alimentaria, realizzata, in collaborazione con l’Università Giustino Fortunato, Futuridea, e la Benevento Nascosta, lo scorso 7 dicembre, dove il professore Livio Zerbini, relatore d’eccezione al workshop info formativo, ha smosso le coscienze dei 290 allievi presenti degli Istituti Superiori a conoscere e a riflettere sul valore turistico del patrimonio romano d’Italia e di Benevento. Valore ripreso Durante il Busker art tour Vamos, da Ilvano Quattrini, che ha presentato la sua opera divulgativa “Traiano Optimus Princeps l’Imperatore democratico fondatore dello stato sociale, citando sia lo studio scientifico di Zerbini, che quello di Mario Rotili sull’Arco di Traiano di Benevento. L’opera del Quattrini valorizza e testimonia un nuovo modello di fare cultura divulgativa, che valida lo storytelling per arricchire l’esperienza turistica sul territorio, con il racconto di nuovi scorci di storia: la vita dell’Imperatore Traiano ai tempi della sua residenza in valle dell’Aniene.

A suggello dell’interazione culturale arriva il dono degli Amici Musei del Sannio al sindaco di Arcinazzo Luca Marocchi, una copia del Testo scientifico di Livio Zerbini “Traiano”, consegnato da Petronilla Liucci, che porge ai presenti i saluti del Presidente Francesco Bove e del Vice Presidente della Nikolaosroute Luigi Facchino, sindaco di Fragneto Monforte mentre alcune copie del testo del Quattrini con dedica, vengono affidate alla delegazione campana per le biblioteche del Sannio. I saluti finali a tuto il pubblico presente arrivano con gli auguri di Buon 2023 dal Sindaco Marocchi e vengono estesi a tutto il direttivo della Nikolaosroute, al presidente Amici dei Musei, al sindaco di Benevento Clemente Mastella e alle associazioni organizzatrici della giornata culturale. Il gesto si compie; il simbolico scambio dei doni riporta il messaggio di storia cultura e pace che unisce le genti a promuove i territori per costruire, in rete, una nuova economia sostenibile per valorizzare il patrimonio delle aree interne a tutela e a difesa dell’ambiente. Tanti gli obiettivi comuni in Valle dell’Aniene e nel Sannio: Condivisione del Patrimonio, Storia, Attrattori & sviluppo dell’economia, ricchezza delle identità culturali e delle tradizioni; una incalcolabile ricchezza che ancora giace in silenzio, sotto i nostri occhi, mentre tutto il mondo la ammira.