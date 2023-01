Fondazione di Comunità di Benevento: il 20 gennaio la costituzione "Poste le fondamenta di una progettazione territoriale condivisa"

Sarà costituita il 20 gennaio la Fondazione di Comunità di Benevento sarà costituita il 20 gennaio 2023. L'ufficializzazione arriva direttamente dai promotori dell'iniziativa che ricordano: “Concludiamo il 2022 ponendo l’ultimo tassello di un percorso collaborativo con la comunità in cui sono state poste le fondamenta di una progettazione territoriale condivisa. Un cammino che ha visto come protagonisti i cittadini attraverso incontri, gruppi di lavoro ed eventi tenutisi durante l’anno: abbiamo incontrato le Università, le Istituzioni scolastiche, i Sindaci della Provincia, le Associazioni di categoria, datoriali e sindacali; abbiamo svolto i focus group, fondamentali per il futuro e la stesura delle vision future della fondazione; tanta è stata la partecipazione attiva avvenuta tramite le donazioni, contributi e adesioni che hanno permesso il nostro arrivo fin qui".

Gli impegni per il nuovo anno

"Diamo dunque il benvenuto al nuovo anno con la costituzione, passando dal “Comitato” alla Fondazione di Comunità di Benevento. Una giornata importante che partirà la mattina del 20 gennaio 2023 con la firma dal notaio e proseguirà con un momento di festa presso la Masseria Roseto, alle ore 19, con tutti i donatori e la comunità interessata”.