Il Capodanno a Benevento: turisti e cittadini tra cene e speranze per il 2023 Nel primo giorno del nuovo anno ecco le aspettative dei cittadini

Capodanno in famiglia per molti sanniti, ma non manca chi ha scelto Benevento per trascorre anche queste festività. C'è chi ha raggiunto amici e parenti, chi per la prima volta ha deciso di visitare il capoluogo sannita. E così anche questa mattina non è stato difficile incontrare turisti lungo corso Garibaldi, nel centro storico, che dopo aver passato la sera del 31 dicembre in qualche ristorante, hotel o agriturismo beneventano hanno deciso di passeggiare alla scoperta dei siti storici. E ancora una volta i commenti dei turisti appaiono entusiasta.

“E' bello vivere queste feste in famiglia perché i figli vivono fuori, bello ritrovarsi”, il commento di una signora. Per i più giovani un fine settimana all'insegna delle bellezze storiche: “Non avevamo mai visto Benevento, una città ricca di storia”.

Le speranze per il nuovo anno: serenità e lavoro

Ma per il nuovo le speranze sono rivolte tutte, o quasi, a temi come “la pace, la serenità”, ma c'è anche tanta voglia di cambiamento e di ripresa. Insomma di poter finalmente lasciare indietro gli anni della pandemia. Ma nei pensieri per il 2023 trovano spazio anche temi come “i giovani e il lavoro”. E dunque voglia di ripartenza che accomuna turisti e cittadini che hanno scelto di restare in città per festeggiare il nuovo anno.