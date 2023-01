"Pronto soccorso San Pio pieno e con pochi medici: ma devo ringraziarli tanto" La testimonianza di un paziente: "Nonostante le difficoltà nessuno si è risparmiato"

Lettera di un paziente, Antonio Pio Barone, che ringrazia gli operatori del San Pio:

“Vorrei fare un ringraziamento doveroso agli operatori del pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento. Medici e infermieri che, nonostante la drammatica situazione lavorativa che sono chiamati a sostenere, non si risparmiano e che con dedizione e abnegazione si spendono al servizio di noi utenti.

Sono entrato nella mattinata di giovedì 29 dicembre e preso in consegna dal personale per una crisi ipertensiva. Nonostante ci fosse veramente pochissimo personale sono stato avviato con celerità alle prime cure e ai primi esami. Nessuno si è risparmiato nelle varie stanze del pronto soccorso dimenandosi tra una barella e l’altra per cercare di esaudire le richieste dei presenti - eravamo sicuramente oltre 50 pazienti - e non tutti con le stesse emergenze. Non conosco i nomi del personale presente dal momento del mio arrivo fino alle dimissioni avvenute in serata, ma vorrei che un pensiero di ringraziamento vada a tutto il personale sanitario che nonostante le gravi pecche logistiche lavora in modo encomiabile. E ne approfitto proprio per fare appello alle istituzioni affinché ci sia sempre più una doverosa e maggiore attenzione alle condizioni in cui questi professionisti sono chiamati a svolgere un durissimo lavoro. Ancora grazie per tutto”.