Rifiuti, impianto per il trattamento di multimateriale: ok al finanziamento "Consentirà di implementare ulteriormente il tasso di recupero e di riciclo della differenziata"

"Con decreto il dipartimento Sviluppo Sostenibile del ministero Ambiente e Sicurezza Energetica ha concesso al comune di Benevento il contributo per la realizzazione di un impianto per il trattamento di multimateriale nella struttura ex Laser di contrada Olivola". Ad annunciarlo il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

"Il progetto presentato dall'Asia - viene precisato in una nota - è stato finanziato ufficialmente con un contributo a fondo perduto di oltre 3,2 milioni di euro. L'intervento, a valere sui fondi del Pnrr - misura M2C1.1.I1.1 – Linea B, consentirà di implementare ulteriormente il tasso di recupero e di riciclo della raccolta differenziata. Comincia, in tal modo, a delinearsi il Sad (Sub-Ambito Distrettuale) del Comune con un impianto che ci permetterà di essere autonomi sul piano locale per quanto concerne il recupero di materiali quali plastica, metalli, carta e cartone e di poter contribuire al soddisfacimento del fabbisogno provinciale avendo la struttura una capacità complessiva tale da soddisfare le esigenze di tutta la provincia. La linea di selezione, infatti, potrà trattare 4.160 tonnellate annue, pari a circa 8 tonnellate al giorno".