Vigili del fuoco. Un dono e un momento di gioia per i piccoli ricoverati FOTO - Questa mattina la Befana dei vigili del fuoco di Benevento al Fatebenefratelli

Dopo gli anni bui della pandemia la Befana dei vigili dle fuoco ha fatto nuovamente tappa nei reparti pediatrici dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Una Befana speciale che ormai, come da tradizione, è arrivata nelle stanze dei piccoli pazienti accuditi dai familiari e dal personale sanitario con l'autoscala che l'ha issata fin su alle finestre del primo piano. Una sorpresa speciale per i piccoli e per i loro genitori che ha donato un momento speciale per i piccoli eroi.

Per un giorno sono stati loro infatti ii piccoli eroi dei pompieri che hanno invece consegnato dei doni e ringraziato medici, infermieri e personale della struttura ospedaliera di viale Principe di Napoli.

“Finalmente dopo un'assenza forzata siamo tornati qui per regalare qualche dono e tanti sorrisi” le parole della Befana prima di salire nel cestello dell'autoscala che l'ha condotta direttamente nelle stanze dei bambini. Per tutti un saluto e un abbraccio, sia pure virtuale ma sempre colmo di affetto, da parte degli uomini e delle donne in divisa e con il casco che si adoperano quotidianamente per le persone che hanno bisogno.

Con i vigili del fuoco il funzionario Giovanni Ferrara e in rappresentanza dell'Associazione nazionale vigili del fuoco di Benevento il caporeparto Giovanni De Luca: “Per una vita da pompieri abbiamo servito la comunità. Oggi abbiamo la possibilità di far felice questi bambini che sono in ospedale. Li vogliamo far sentire bene e come se fossero a casa loro”.