Telesina, ancora fermi i lavori per il raddoppio ma avviata procedura espropri Il comitato Sos 372 Benevento - Caianello: "Bene opere messa in sicurezza dell'Anas ora raddoppio"

Sono in tanti, a partire dagli automobilisti, a sperare che il 2023 possa essere l'anno della svolta per l'avvio dei lavori di raddoppio della strada statale Telesina 372, Benevento – Telese – Caianello che, nonostante la copertura finanziaria per il primo loto che dal capoluogo sannita arriva fino a San Salvatore Telesino e la copertura finanziaria, ancora non c'è la posa della prima pietra per via di una serie di ricorsi tra le aziende riunite in un consorzio e vincitrici dell'appalto, l'Anas e le imprese escluse dalla gara.

“Ora con la pronuncia del Consiglio di Stato l'aggiudicazione sembra essere più vocina e comunque ora tocca all'Anas per il passo decisivo” ha spiegato Giovanni Bonelli, del Comitato Sos 372 Benevento – Caianello, Giovanni Bonelli che però è ottimista almeno per un motivo: “Sembra che l'Anas abbia avviato la procedura per gli espropri ma sicuramente c'è da attendere almeno un paio di anni”.

Strada statale Telesina che continua, purtroppo, ad essere teatro di incidente stradali ma che è stata al centro di lavori importanti di Anas per la messa in sicurezza di alcuni tratti che prima risultavano essere impercorribili a causa di buche e lesioni del manto stradale: “Va dato atto ad Anas – ha rimarcato l'avvocato Bonelli – che negli ultimi sei – otto mesi sono stati effettuati numerosi tratti con asfalto nuovo con una buona pavimentazione, proprio come da tempo chiedevamo in attesa della posa della prima pietra per il raddoppio. Certo – ha concluso il presidente di Sos Telesina 372 Benevento Caianello – restano ancora da sistemare altri tratti di strada ma per fortuna il più è stato fatto per una maggiore sicurezza degli automobilisti”.