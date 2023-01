Sfilano i trattori a Benevento, Masiello: 2022 anno difficile, ora regole chiare E sullo stallo della Camera di Commercio: così com'è non seve a nessuno

“La Camera di Commercio poteva essere una grande opportunità... e invece”. Si dice rammaricato Gennaro Masiello, il presidente Coldiretti Campania a margine della Giornata del ringraziamento torna sullo stallo della Camera di commercio irpino sannita.

“La Regione dovrà fare le sue valutazioni – conclude - perché la Camera di Commercio, così com'è, non serve a nessuno”.

Oggi il mondo dell'agricoltura si è ritrovato per celebrare insieme lo stretto legame tra l’uomo e la terra ed i preziosi frutti che ne derivano.

E' quanto si propone la tradizionale Giornata del Ringraziamento che è stato un momento importante anche per fare il punto sull'anno appena trascorso “Il 2022 è stato un anno difficile per l'agricoltura – ha detto ancora Masiello-. Dopo i due anni di pandemia, e l'aumento dei prezzi di energia e materie prime abbiamo dovuto produrre con costi raddoppiati. E non sempre è stato riconosciuto nella relazione di mercato. Questo ha messo a dura prova le imprese e in alcuni casi le ha portate addirittura a smettere”.

Poi incalza “Per il 2023 dobbiamo lavorare con la consapevolezza che non si può più scaricare sull'agricoltura le inefficienze di una filiera. Gli industriali e la grande distribuzione devono mettere in piedi contratti scritti, formali con durata pluriennale e prezzi ben definiti”.

Una giornata particolarmente colorata, organizzata per la prima volta dall’Ufficio Zona di Benevento e patrocinata del Comune di Benevento e dall’ Associazione Equites Viae Traianae. Dalla riunione dei mezzi agricoli presso il piazzale Coldiretti di Benevento al Corteo dei trattori per le vie della città, infine la messa e la benedizione delle macchine agricole.