Parco Camposauro, Caturano: maldestri sabotagi Il presidente difende il lavoro per il parco del Taburno

"La correttezza, l‘etica, la morale vincono sempre sulla cattiveria e sulle maldicenze. Oggi, guardando la trasmissione “Il Provinciale” su RAI2 mi sono emozionato: nelle immagini trasmesse, nei luoghi che sono stati protagonisti delle riprese e nelle persone intervistate si è disvelato agli occhi di un intero territorio nazionale, la magnificenza di tutto il parco del Taburno Camposauro, il quale verrà sempre tutelato e promosso da persone serie e corrette che hanno come unico obiettivo quello della sua valorizzazione".

Così il Presidente dell'Ente Parco Taburno Camposanto, Costantino Caturano.

"Sento doveroso fare questa precisazione a fronte dell’ennesimo, maldestro tentativo di chi, ormai da tempo, tenta in tutti i modi di sabotare, aggiungerei con cieco egoismo, il lavoro istituzionale che l’Ente Parco sta mettendo in campo. Anche questa volta però il tentativo si è rivelato fallace; invito tutti a rivedere il passaggio televisivo sulla cava, ubicata nel comune di Cautano, in cui le parole della giornalista sono inequivocabilmente chiare. Proprio per questo, per difendere le opportunità che questo territorio può avere, darò mandato al mio avvocato di querelare tutti coloro che hanno offeso e insinuato alcunché, creando un danno d’immagine all’Ente Parco e al sottoscritto in qualità di presidente.

Sono pronto a tutelare fino alla fine l’ente e le persone che ci lavorano.

Per il resto grazie alla Rai per l’attenzione che ci ha riservato e viva il Sannio e il parco del Taburno Camposauro".