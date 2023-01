Comune di Benevento: da oggi pratiche edilizie solo in formato digitale A ricordarlo l'assessore Chiusolo

A partire da oggi, 9 gennaio, il Settore Urbanistica non riceverà più le pratiche edilizie in formato cartaceo, bensì solo in formato digitale mediante l’apposito programma SUED (Sportello Unico Edilizia Digitale) disponibile sul sito web dell’Ente. A comunicarlo l’assessore all’Urbanistica, Molly Chiusolo, che spiega: “Per

ricevere assistenza bisognerà usare il link Supporto presente nell’apposito portale. Nella sezione Urbanistica e nella sezione servizi SUE è, inoltre,

disponibile il manuale utente. I tecnici istruttori riceveranno il pubblico negli stessi giorni e negli stessi orari precedenti”.

E dunque dall'Ente viene precisato che "il nuovo sistema rilascerà la ricevuta di avvenuta consegna con il numero di protocollo in entrata. Le comunicazioni endoprocedimentali e il provvedimento finale concernente una pratica urbanistica (PDC, Certificato di Destinazione Urbanistica, Agibilità ecc.) verranno inviati a mezzo Pec".