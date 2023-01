Comitato San Vitale: "Grazie al Questore e agli agenti della Volante" Dopo l'intervento dei giorni scorsi: "Grazie a Polizia portata a termine operazione importante"

Ringraziamenti del Comitato Pantano San Vitale alla Polizia, dopo l'intervento dei giorni scorsi a tutela della sicurezza della zona:



"Il Comitato Pantano San Vitale a nome di tutti i soci esprime un sincero ringraziamento al questore di Benevento, Edgardo Giobbi, e agli agenti della Squadra Volante dell’ufficio di prevenzione generale, che nelle scorse giornate sono intervenuti in maniera tempestiva per tutelare la sicurezza dei residenti delle nostre contrade.

Come è noto, infatti, gli agenti hanno bloccato e condotto in Questura una persona al termine di un rocambolesco inseguimento di un’auto. All’interno della vettura sono stati recuperati anche numerosi arnesi atti allo scasso.

L’intervento è stato possibile anche grazie alla collaborazione di un residente che ha avvistato la vettura sospetta ed ha avvertito immediatamente la Polizia che si è recata sul posto. Grazie al loro senso del dovere e alla grande prova di coraggio, gli agenti in servizio hanno portato a termine una operazione importante per la sicurezza dei cittadini.

Facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione agli agenti infortunati durante l’inseguimento.

Il Comitato fa presente inoltre che ultimamente situazioni del genere si sono ripetute con intensità quindi per evitare il susseguirsi di tali inconvenienti, chiediamo più controlli ed eventuali sistemi di sorveglianza nella zona".