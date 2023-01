Gesesa Benevento : ecco sistema d'irrigazione realizzato dagli studenti Il progetto all'Istituto tecnico industriale Lucarelli

Il sistema d'irrigazione sostenibile dell'Istituto realizzato direttamente dagli studenti. E' il risultato del Pcto (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) di Gesesa con l’Istituto tecnico industriale 'Lucarelli' di Benevento.

Il progetto di Gesesa e Istituto Luralli a Benevento

“Gesesa è da alcuni anni impegnata nel realizzare progetti di alternanza scuola lavoro, oggi, PCTO, con gli istituti d’istruzione secondaria superiore. Con l’ITI in particolare con le classi quarte e quinte, è stato proposto un progetto che permette agli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro mettendo in pratica gli argomenti studiati. Con quest’ultimo progetto avviato lo scorso anno, gli studenti hanno realizzato, con l’aiuto dei 'maestri di mestiere' di Gesesa e dei loro docenti il sistema di irrigazione per le aiuole. Il progetto prevede il recupero dell’acqua piovana da utilizzare poi per irrigare le aiuole del Comune di Benevento, che si trovano sia davanti che dietro all’edificio scolastico e che sono state adottare dall’ITI. Aiuole dove sono state e verranno piantate molte essenze arboree autoctone. Il partenariato della scuola con il mondo imprenditoriale e nello specifico il confronto diretto e continuo con le aziende come quello oramai quasi decennale con Gesesa, ha cambiato in positivo la tradizionale modalità di insegnamento, riprogettando quella che oggi è definita 'la didattica delle competenze'”.

La dirigente Fedele: approccio didattico innovativo

“Il progetto con la Gesesa sul sistema di irrigazione delle aiuole adottate dalla scuola nasce dalla necessità di definire una soluzione al problema posto dagli alunni stessi nel momento in cui hanno analizzato le fasi di sostenibilità delle aiuole adottate - afferma la dirigente scolastica Maria Gabriella Fedele –. Questo approccio didattico ha consentito agli studenti di influenzare positivamente il proprio modo di agire, grazie all’attivazione di strategie concordate con gli esperti della Gesesa, che hanno stimolato la creatività, il pensiero critico, la soluzione di problemi nonché la capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti con un valore culturale e sociale”.

“Quando si realizza qualcosa di pratico, di funzionale ad uno scopo ma partendo già da un idea progettuale di sostenibilità - dichiara l’Amministratore Delegato di Gesesa, Salvatore Rubbo - riteniamo di aver raggiunto il massimo obiettivo per cui i PCTO sono stati concepiti e di questo ne siamo oltremodo fieri”.