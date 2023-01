Cinghiali in città. Cabina di regia in Comune e primi provvedimenti Stop a cibo o spazzatura lasciata in strada, varchi chiusi con le reti e intervento dei cacciatori

Varate le prime linee guida per cercare di arginare il problema dei cinghiali che si addentrano nella città e finanche tra i palazzi. Un fenomeno che sta destando preoccupazione tra i residenti, specialmente al Rione Libertà, che ha indotto il comune di Benevento a convocare d'urgenza una riunione tra tutti gli enti preposti a questo tipo di problema che sempre più spesso si registra nel centro urbano. Asl, Regione e Provincia con l'Atc (Ambito territoriale caccia), tecnici e dirigenti comunali, con Asia, carabinieri forestali e polizia municipale tutti intorno ad un tavolo per cercare una soluzione. Assente per impegni istituzionali il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. A presiedere il vertice l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa che ha voluto la riunione e il vicesindaco di Benevento, Francesco De Pierro.

Dopo due ore di discussione, tutti hanno voluto mettere in campo prime soluzioni.

“Innanzitutto – ha spiegato l'assessore Rosa al termine della riunione durata due ore – abbiamo interessato l'Asia e la polizia municipale oltre che i nostri uffici tecnici”. In particolare l'Asia inviterà i cittadini a non lasciare buste di rifiuti con dentro cibo in strada “perchè i cinghiali – ha rimarcato il numero uno dell'assessorato all'Ambiente – vanno in cerca proprio di cibo e per questo serve una corretta gestione dei rifiuti da depositare all'esterno delle abitazioni”. La Polizia municipale invece, richiamerà i proprietari dei fondi dai quali escono i cinghiali per una maggiore pulizia e provvederà a segnalare anche recinzioni a ridosso degli svincoli della Tangenziale Ovest o altre zone che presentano fori da dove passano i cinghiali per raggiungere via Piccinato o altre strade. Ed ancora: “l'Atc e la Regione provvederà a campagne di selezione, allontanamento o cattura degli animali”. (GUARDA IL SERVIZIO ANDATO IN ONDA NEL TG REGIONALE SU OTTOCHANNEL canale 16)