Festa in famiglia al carcere di Benevento: l'iniziativa di solidarietà Una giornata di solidarietà promossa con le associazioni. Il direttore Marcello: più volontari

Un dolce, un gioco, la tombola e qualche risata con i clown. Seppure con qualche giorno di ritardo la casa circondariale di Benevento vive l'atmosfera delle feste natalizie grazie ad una proposta della direzione del carcere e delle associazioni del territorio. Dalla Consulta delle donne del Comune di Benevento ai club Lions Benevento Host e Lions Arco Traiano e poi l'Unicef, La voce delle donne, Telefono Azzurro la Consulta delle donne di Pietrelcina, Associazione di Volontariato Rncd e i volontari del Fai.

“Un momento per dare ai detenuti e alle loro famiglie un contributo di solidarietà – commenta la Angela De Nisco, Presidente della Consulta delle donne del Comune di Benevento - abbiamo portato doni e dolci per i bambini, e la tombolata sarà l'occasione per trascorrere un po' di tempo insieme. Speriamo – conclude - di poter proseguire questa collaborazione”.

“Torna finalmente, dopo il covid, questa tradizione e poco importa che sia con qualche giorno di ritardo – ha detto invece il direttore della struttura di contrada Capodimonte, Gianfranco Marcello -. Nonostante la scarsità di risorse e personale proviamo ad intraprendere iniziative in ogni campo. Scolastico, ricreativo e ora anche sportivo: stiamo lavorando, infatti, per riaprire il campo sportivo”. Poi l'appello “Invito tutti i cittadini a venire a svolgere attività di volontariato in carcere”.

Marcello si è dunque soffermato sulla difficile situazione delle carceri considerato il sovraffollamento e la scarsità di personale. “Benevento, rispetto ad altre strutture campane – risultava avvantaggiata. Purtroppo, però abbiamo un personale con un'età media abbastanza alta e dunque i pensionamenti aumentano e, le poche assunzioni, non consento il ricambio. Cresce dunque anche qui la carenza di personale”.