Assemblea sindaci, il dg del San Pio invierà una relazione scritta al sindaco Sulle continue criticità registrate all'ospedale Rummo di Benevento in vista dell'incontro

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a seguito delle richieste e proposte pervenute dai colleghi sindaci della provincia di Benevento in merito alle criticità esistenti nell’azienda ospedaliera San Pio, nei giorni scorsi ha provveduto a invitare il direttore generale Maria Morgante a riferire sulla situazione esistente all’assemblea dei sindaci in via di convocazione per lunedì, 16 gennaio, in modo da poter acquisire ulteriori elementi di conoscenza e favorire in questo modo un fattivo contributo alla risoluzione delle suddette criticità da parte dei rappresentanti del territorio.

Il direttore generale Morgante, questa mattina, ha comunicato al sindaco Mastella di non poter partecipare all’incontro e che, nelle prossime ore, invierà al sindaco del comune capoluogo, deputato secondo la norma all’esercizio del controllo e indirizzo sull’azienda, una relazione sull’andamento delle attività con particolare riferimento alle criticità evidenziate.

“La mia richiesta – spiega il sindaco Mastella – era tesa a favorire un incontro tra il direttore generale e i rappresentanti del territorio. Attesa la indisponibilità registrata, mi farò carico di discutere con i colleghi sindaci, anche alla luce della relazione che perverrà dal direttore generale, delle condizioni in cui versa il più importante presidio ospedaliero del territorio sannita esercitando, successivamente, le prerogative che la normativa vigente mi attribuisce in qualità di sindaco del comune che ospita sul proprio territorio l’azienda ospedaliera”.