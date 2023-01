Benevento. Asilo di Capodimonte, via libera al progetto esecutivo via libera anche ad uno schema di convenzione con l'Università degli studi di Napoli

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato stamane il progetto definitivo ed esecutivo per la costruzione di un asilo nido nel quartiere Capodimonte. L'importo dei lavori finanziato con la missione 4 del Pnrr è di 1 milione 500 mila euro. Il Comune è tenuto ad affidare i lavori entro il 31 marzo del 2023.

L'esecutivo ha dato via libera anche ad uno schema di convenzione con l'Università degli studi di Napoli Federico II per l'effettuazione di tirocini curriculari presso il Comune.