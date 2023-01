Presentato il progetto "Pippi": sostegno alle capacità genitoriali A Palazzo Paolo V illustrato il programma realizzato nell'ambito del Pnrr

Presentato a Palazzo Paolo V il programma “Pippi”: un piano dell'Ambito B1 (Comuni di Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio), finanziato nell'ambito della missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dedicato al sostegno delle capacità genitoriali e alla protezione della vulnerabilità delle famiglie.

L'acronimo Pippi è un esplicito richiamo al personaggio creato dalla scrittrice svedese Astrid Lindgren. Pippi Calzelunghe dunque come “simbolo della resilienza dei bambini e della loro caratteristica capacità di affrontare i problemi con spirito positivo e costruttivo”.

Il programma - supportato dal Ministero delle Politiche sociali e coordinato dall'Università di Padova - è attuato in sinergia con sigle del Terzo Settore e vede come partner Social Lab76, Socrate onlus, Mestieri Campania e fABA (Famiglie bambini autistici), riunite in associazione temporanee d'impresa.

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco di Benevento Clemente Mastella, l'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola, il dirigente dei Servizi al Cittadino Alessandro Verdicchio, Nunzia Spinelli, coach program Social Lab 76, Luisa Zollo coach program Ambito B1 e Maria Carmela Rapuano referente territoriale del programma Pippi.

"Il programma - spiega l'assessore Carmen Coppola - rientra nel sistema integrato di servizi a protezione delle vulnerabilità e delle diseguaglianze. In sinergia con le istituzioni scolastiche e i servizi sanitari, le famiglie 'negligenti', in cui cioè sia rilevata una carenza nella risposta ai bisogni dei bambini, vengono supportate in un percorso di mitigazione delle difficoltà e delle vulnerabilità familiari".

"E' il primo di cinque progetti sulle Politiche sociali già finanziati dal Pnrr- conclude il sindaco Clemente Mastella - che vede Benevento tra le città più premiate con finanziamenti in relazione al numero di abitanti, con 123 milioni di euro già intercettati”. Ed il primo cittadino evidenzia la possibilità con il programma 'Pippi' di intervenire “in un contesto sociale ed economico sempre più difficile, aiutando famiglie in condizioni di bisogno o di svantaggio".