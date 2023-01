L'ospedale San Pio assume dalle graduatorie di Avellino, Mastella: legittimo E sui problemi al nosocomio di Benevento "spero si risolvano presto"

“In molti, da Benevento e dal Sannio, mi hanno scritto per esprimermi perplessità rispetto alla scelta del management dell’Azienda ospedaliera San Pio che ha scelto di assumere decine di infermieri e operatori socio-sanitari, attingendo dalle graduatorie dell’Asl di Avellino. A costoro e a tutti vorrei chiarire che l’opzione dei vertici del San Pio è legittima, perché prevista dalla legge regionale. A chi mi ha segnalato scetticismo rispetto a questa opzione ricordo il motto socratico: la legge va accettata, anche quando è dura farlo e quando fatichiamo ad accettarne la logica”.

Così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Non appartiene certo a me esercitare queste scelte, spero però che in futuro sia l’ospedale di Benevento sia le altre strutture sanitarie possano bandire selezioni concorsuali, senza attingimenti da presidi confinanti”. Riguardo la prossima convocazione dell'assemblea dei Sindaci, a cui la direttrice generale del San Pio Maria Morgante ha comunicato di non poter partecipare fisicamente, il Sindaco aggiunge: “Quando la riceverò, leggerò con attenzione la relazione scritta. Ritengo però che il confronto con i sindaci del territorio in Assemblea, come in questo caso, sia una forma di interlocuzione istituzionale privilegiata e ciò a prescindere da qualsiasi aspetto burocratico o normativo.

Spero tuttavia che i problemi e le carenze che molti cittadini continuano insistentemente a segnalare in alcuni reparti dell’ospedale possano risolversi presto. Per quanto mi riguarda mi muoverò, nello spirito che la norma consente, onde garantire un’offerta dignitosa a tutti i cittadini”, conclude Mastella.