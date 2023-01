Pro Loco di Benevento Samnium, rinnovato il direttivo Petito confermato presidente, la sua vice è Salvatore

Si chiamerà “Pro Loco di Benevento Samnium APS” e si impegna a far riferimento alle norme, agli indirizzi e ai piani turistici della Regione Campania. Rinnovato il direttivo per l'associazione che ieri si è riunita presso la sede sociale in Piazza E. Maria Fusco per l’Assemblea generale ordinaria ed elettiva dei Soci dell’Associazione.

Approvato il nuovo statuto che apre nuove prospettive per operare attivamente a favore dello sviluppo

sociale e turistico della Città di Benevento, per svolgere la propria attività ai fini della promozione turistica

e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del

territorio.

Riconfermato il presidente Giuseppe Petito, giunto al terzo mandato. Per lui si tratta di un risultato che valorizza quanto fatto in questi anni e che, soprattutto, vuole guardare al futuro grazie ai tanti giovani che entrano a far parte di questa importante realtà locale. "Sono certo – sottolinea Petito – che queste nuove energie si metteranno al servizio della comunità di Benevento fin da subito, con passione e impegno e di questo li voglio ringraziare personalmente".



La riunione è stata indetta per le votazioni del nuovo direttivo per il quadriennio 2022 – 2026. Ad aprire i lavori il presidente uscente Petito che nel suo intervento, oltre che sottolineare lo stretto legame instauratosi con la Provincia di Benevento e con varie istituzioni scolastiche come l’Istituto G. Alberti e l’I.P.S.A.R. Le Streghe di Benevento, l’Accademia delle Opere, Unpli Comitato Benevento, Unicef, Associazione Rugby Factory Benevento ASD, con le guide turistiche e le associazioni del territorio, ha spiegato con dovizia di particolari i progetti che sono stati finora seguiti e che continueranno ad avere vita anche successivamente alla elezione del nuovo direttivo.

Il Direttivo, eletto per acclamazione visto che i seggi disponibili (7) erano uguali al numero dei candidati

come membri del Consiglio D’amministrazione (7), sarà così composto: Giuseppe Petito– Presidente, Piera Salvatore – Vicepresidente – ufficio stampa e organizzazione gestione di attività turistiche.

Luigi Bianchini – Tesoriere- Resp. eventi artistico-musicale-danza. Massimo De Cristoforo– Segretario- Resp. marketing, editoriale, Samuel Fusco – Consigliere responsabile settore giovanile, tutela ambiente, attività settore sociale e del volontariato, Loredana Tomaciello – consigliere responsabile eventi artistici, Vincenzo D’Amelia – Consigliere Responsabile rapporti con le Istituzioni e con organi competenti del servizio pubblico e privato di interesse turistico, treno storico.