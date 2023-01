Benevento è la provincia che perde più acqua (e che ne riceve di meno) L'analisi sulle perdite idriche: su 171 litri per abitante al giorno 105 finiscono persi

Ancora un neo sul fronte delle perdite idriche nel Sannio. La provincia di Benevento è infatti tra i territori in cui a causa delle cattive condizioni delle infrastrutture idriche e fognarie si disperde una delle quote maggiori dell'acqua immessa nella rete.

Lo rivela l'analisi del sistema Infodata de Il Sole 24 Ore: in provincia di Benevento viene perso addirittura il 61,5 per cento dell'acqua immessa nella rete, o almeno era così nel periodo di raccolta dei dati da parte dell'Istat per il Censimento delle acque per uso civile: il 2020.

Il 61,5 per cento di perdite colloca il Sannio al nono posto in Italia per ammontare di perdite idriche: davanti ci sono Latina, Belluno, Frosinone, L'Aquila, Chieti, Potenza, Ragusa e Crotone.



Il dato peggiore della Campania dunque: dietro c'è Avellino dove viene perso il 55,9 per cento dell'acqua immessa nella rete, poi Salerno (55,5 per cento), poi Caserta (42,6) e infine Napoli (41,2)

Non solo, ma c'è da considerare anche che il Sannio è anche uno dei territori in cui l'erogazione di acqua per abitante è più bassa: nel 2020 nella rete idrica venivano erogati 171 litri per abitante al giorno (di cui 105 secondo le stime dell'Istat vengono persi per le condizioni della rete idrica): ultima della Campania per volumi d'acqua erogati.