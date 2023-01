Pio e Amedeo: "Quando ci esibivamo nel Sannio...senza far ridere nessuno" I comici: "Non avemmo neppure il coraggio di chiedere il nostro cachet: 75 euro"

Pio e Amedeo si raccontano, e raccontano un episodio in particolare che li ha visti protagonisti quando Emigratis era ancora qualcosa di molto lontano, come peraltro la loro fama.

In una lunga intervista al Corriere della Sera infatti i comici foggiani hanno ricordato senza ombra di dubbio quello che va sotto la categoria del loro “Show più sfigato”: ed è stato nel Sannio.



Pio infatti alla domanda dell'intervistatore su quale spettacolo potesse “godere” di tale etichetta non ha avuto dubbi: “Domenica di Pasqua del 2001, un buco di locale a Baselice, vicino Benevento”, con Amedeo che ha arricchito il racconto con ulteriori particolari: “Dei 12 avventori in sala non rideva nessuno. Dopo 25 minuti i camerieri ormai ci passavano davanti con i piatti, non abbiamo avuto il coraggio di chiedere i 75 euro. Non c'era neanche il camerino: ci siamo cambiati sul terrazzino, sotto la neve”.