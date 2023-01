Ispezione e controllo impianti termici, il 20 gennaio l'intesa L'Asia sarà l'organismo titolare della funzione pubblica di accertamento

E' prevista per venerdì venti gennaio a Palazzo Mosti la sottoscrizione del protocollo d'intesa con associazioni d'impresa e dei consumatori sulle procedure di controllo e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione estiva e invernale.

Con un avviso firmato dal sindaco Clemente Mastella e dal dirigente Gennaro Santamaria, sono state convocate Cna, Claai, Lega Consumatori, Confconsumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Confartigianato, Unione consumatori, Federconsumatori, Codacons e Adiconsum.

Nel documento si ricorda che con delibera del 29 luglio 2022, il Consiglio comunale ha individuato l'Asia spa quale organismo titolare della funzione pubblica di accertamento, controllo e ispezione degli impianti termici. Obiettivo del protocollo d'intesa è garantire la più completa semplificazione delle procedure e la massima sicurezza degli impianti termici a tutela dei cittadini. Tale attività di controllo servirà, altresì, come strumento di mitigazione dell'inquinamento da polveri sottili.