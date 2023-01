Pics, martedì tappa nel cantiere in villa comunale Per recuperare l'immobile storico dove era allocato il bar

E' prevista per martedì 24 gennaio, alle ore 11, la sesta tappa del tour dedicato agli organi di stampa per mostrare lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai tredici interventi del Pics, il Programma Integrato Città Sostenibile di Benevento. L'appuntamento è nella villa comunale per visitare il cantiere del progetto 'Insieme in Villa'.

Al tour parteciperanno: il sindaco, Clemente Mastella; il vicesindaco con delega all'Attuazione del Pics, Francesco De Pierro; il presidente della Commissione per l'attuazione del Pics, Luca De Lipsis; il dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici, Antonio Iadicicco.



Il progetto, dell'importo di 450mila euro, si propone di recuperare un piccolo padiglione, situato all'interno della villa comunale, denominato ex Bar Frediani, dal nome del progettista Frediano Frediani. L'immobile, che aveva dismesso la sua funzione originaria per diventare un deposito/ufficio per il personale addetto al servizio di giardinaggio e vigilanza della villa, sarà riportato al suo originario splendore. Per farlo sarà ricreato, sia internamente che esternamente, l'edificio nella sua configurazione originaria.

Con il recupero della struttura si vuole restituire ai giovani della città un luogo per favorirne l'aggregazione e la socializzazione.

Più dettagliatamente il progetto prevede: il consolidamento strutturale dell'edificio e l'adeguamento sismico; il ripristino degli elementi mancanti e della riconfigurazione dell'architettura originaria; il ripristino delle superfici vetrate; la ricostruzione della pensilina antistante l'ingresso del padiglione; la ricomposizione degli spazi interni originari; la riconfigurazione delle finiture in ossequio alle caratteristiche stilistiche del padiglione originario; l'installazione di elementi di arredo e illuminotecnica conformi a quelli degli anni '30.