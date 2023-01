Riparato il guasto alle caldaie della succursale dell'istituto "Guacci" La scorsa settimana le proteste degli studenti a Benevento

Il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento Angelo Carmine Giordano ha comunicato che, presso la Succursale dell'Istituto della Secondaria Superiore "Guacci" di Benevento, in attesa della consegna delle nuove caldaie, sono stati completati oggi i lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento andato in blocco nei giorni scorsi. Si tratta del plesso ospitato presso l'edificio Rampone di via Compagna, al rione Ferrovia.