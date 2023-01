Unisannio Benevento: nominati i membri esterni del Cds I manager Salvatore Cincotti e Dario Avallone resteranno in carica fino al 2025

Il Rettore dell’Università del Sannio, sentito il Senato accademico, ha nominato i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Sannio. Si tratta di Salvatore Cincotti, amministratore delegato di Altergon Italia, azienda del settore chimico-farmaceutico e Dario Avallone, direttore del Centro di Ricerca e Innovazione di Engineering, azienda del settore software e servizi IT.

Resteranno in carica fino al 2025.

“La scelta di due manager di aziende leader in tecnologie di frontiera – dichiara il Rettore Gerardo Canfora – nasce dalla volontà di creare sinergie sempre più solide tra formazione, ricerca e sistema produttivo. Il rapporto tra università e impresa è essenziale per favorire una migliore risposta del sistema formativo alle esigenze del mercato del lavoro. Negli ultimi decenni, mondo accademico e industria stanno collaborando sempre più intensamente, scoprendo i benefici di una vicinanza che aiuta ad accelerare innovazione e produzione. La nostra Università collabora da tempo con le aziende sia locali sia nazionali e internazionali per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie, contribuendo in maniera significativa all'innovazione e allo sviluppo economico del territorio e del Paese”.