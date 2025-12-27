Dimensionamento scolastico, Errico: "Scelte calate dall’alto" Il consigliere regionale di forza Italia: si rispettino territori e istituzioni locali

«La proposta di dimensionamento scolastico avanzata alla vigilia di Natale dai dirigenti regionali Vito Merola e Maria Rosaria Pugliese solleva forti perplessità e desta preoccupazione nei territori, in particolare in provincia di Benevento».

A denunciarlo è il consigliere regionale Fernando Errico, che interviene sulla ipotesi di accorpamento dell’Istituto comprensivo “San Pio” di Pietrelcina, con plessi a Pago Veiano e Pesco Sannita, all’Istituto comprensivo “Moscati” di Benevento, nel rione Ferrovia.

La proposta prevederebbe un unico taglio per la provincia sannita, con il mantenimento dell’autonomia dell’istituto cittadino a discapito di quello pietrelcinese. Una decisione motivata, secondo la Direzione scolastica regionale, dalla distanza tra i Comuni entro i 12,5 chilometri e da una presunta omogeneità della platea scolastica. «Siamo di fronte a una scelta che sorprende e preoccupa - dichiara Errico - soprattutto perché maturata in assenza di un confronto con le istituzioni locali e in un momento di evidente transizione politica. Non possiamo accettare che decisioni di questa portata vengano assunte esclusivamente a livello dirigenziale, scavalcando Comuni, Province e rappresentanze democratiche». Il consigliere regionale di Forza Italia annuncia l’intenzione di chiedere chiarimenti direttamente al presidente della Regione, lunedì 29 dicembre durante la prima seduta del Consiglio regionale. «È necessario capire – sottolinea - come e perché si sia arrivati a questa proposta, superando criteri che dovrebbero invece tutelare i territori, le comunità scolastiche e il diritto allo studio nelle aree interne». Errico ribadisce infine la necessità di un percorso condiviso e trasparente: «Il dimensionamento scolastico non può essere ridotto a un mero esercizio numerico. Servono ascolto, rispetto istituzionale e una visione che tenga conto delle specificità locali. Su questo tema il Consiglio regionale non può restare spettatore».