Benevento, mercato: obiettivo difesa C'è già una lista di nomi sulla scrivania di Marcello Carli

Il Benevento riprenderà ad allenarsi in vista del girone di ritorno. Si ripartirà il 5 gennaio con la sfida in notturna contro il Crotone.

Mercato

Ma a tener banco ci sarà anche il mercato. Il presidente Oreste Vigorito, intervenuto ad Ottogol, trasmissione di approfondimento sul cammino dei giallorossi, è stato chiaro:

la società non si tirerà indietro se ci sarà la necessità di fare nuovi acquisti dopo le tante operazioni estive.

C'è stato già un primo confronto tra presidente, direttore e tecnico sugli obiettivi da raggiungere.

Obiettivo: difesa

La priorità sarà la difesa. Dopotutto con il ritorno di Salvemini, che proprio domani si aggregherà alla squadra, in avanti non mancheranno le alternative. Impreziosite dalla presenza di Simonetti che potrà occupare più ruoli, promosso già quello nelle vesti di trequartista. A centrocampo il discorso è legato alla visione tattica di Floro Flores. Se dovesse ipotizzare in questo girone di ritorno una linea a tre è evidente che conti alla mano (Maita, Talia, Prisco, Mehic) servirebbe un altro centrocampista. Perché non c'è ancora una data sul ritorno di Nardi.

Ma una domanda viene spontanea. Perché cambiare? Il Benevento ha trovato una identità che funziona: le ultime partite lo testimoniano e non solo per i risultati. A Cerignola c'è stata la prestazione più bella con la dimostrazione che questo assetto può andar bene anche lontano dal Vigorito. Il duo Maita – Prisco piace. C'è feeling tra loro ma anche la capacità di reggere un attacco imponente grazie al prezioso aiuto di Simonetti (che riesce a dare più equilibrio rispetto alla presenza di Della Morte). In difesa invece qualcosa dovrà essere fatta e non solo per l'infortunio di Ricci.

Mancano le alternative ai due centrale e sugli esterni, dopotutto la volontà della società potrebbe essere quella di mandare in prestito quei giocatori arrivati dal vivaio giallorosso che non hanno trovato spazio come Viscardi e Sena. Sulla scrivania di Marcello Carli c'è già una lista di difensori. Vigorito non vorrebbe alzare l'età media ma qualche eccezione potrebbe essere fatta visto che nel calderone dovrà finirci un giocatore di esperienza.