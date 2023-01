Via Vittime di Nassiriya, sabato inaugurazione del parco giochi inclusivo L'assessore all'Ambiente, Rosa: opera dal duplice valore

E' in agenda sabato 21 gennaio alle ore 11, alla presenza del sindaco Clemente Mastella, il taglio del nastro di Happy Park, il parco giochi inclusivo realizzato a via Vittime di Nassiriya. Finanziato con risorse pari a 63mila euro del Fondo Sviluppo Coesione-Presidenza del Consiglio dei ministri, l'inaugurazione arriverà a poco più di tre mesi dalla posa della prima pietra avvenuta nel settembre del 2022.

"E' un'opera - spiega l'assessore all'Ambiente e al Verde pubblico Alessandro Rosa - che ha un duplice valore: da una parte ecologico perché arricchiamo con un altro spazio green e all'aperto l'offerta per il tempo libero in città, dall'altra tocca il tema delle politiche per l'infanzia: il parco è adatto ad essere fruito anche da bambini con disabilità, in un'ottica di azzeramento di discriminazioni e barriere architettoniche. Realizziamo un parco - conclude Rosa - che consentirà a tutti i bambini di divertirsi liberamente e in sicurezza".