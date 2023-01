Nuova allerta meteo: chiusura anticipata scuole, sabato lezioni posticipate Il sindaco Mastella: "Chiedo scusa alle famiglie per gli eventuali disagi, ma sicurezza prioritaria"

A Benevento domani disposta la chiusura anticipata delle scuole, mentre per sabato l'orario di inizio delle lezioni verrà posticipato. Con un’ordinanza contingibile e urgente, il sindaco Clemente Mastella ha disposto, per domani venerdì 20 gennaio, la chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado: stop alle lezioni alle ore 11. Per sabato 21 gennaio l’orario di apertura delle scuole è posticipato alle ore 9,30. Università e Conservatorio ‘Sala’ si determineranno autonomamente.

"L’atto del sindaco - viene precisato in una nota - è motivato dagli intensi fenomeni ventosi previsti dal bollettino della Protezione civile della Regione Campania dalle 9 del mattino e per le 24 ore successive. Il provvedimento ordina altresì la chiusura di parchi e cimiteri; sospende poi tutti gli eventi all’aperto che erano stati precedentemente autorizzati.

"L’allerta è di colore giallo con riferimento alle precipitazioni e al rischio idrogeologico– spiega il sindaco Clemente Mastella – ma l'intensità del vento non è classificata nella colorazione dei bollettini regionali. Le previsioni meteo annunciano violente raffiche ventose e per di più su un territorio già provato dai pesanti fenomeni piovosi di martedì scorso", e dunque il primo cittadino commenta: "Chiedo scusa alle famiglie per gli eventuali disagi, ma la sicurezza e l’incolumità sono prioritarie e impongono di azzerare i margini di rischio”.