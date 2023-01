Scuola chiuse per maltempo, l'appello di Megna agli studenti Il commento dell'esponente di Civico22

Scuole chiuse in anticipo domani, la consigliera Giovanna Megna di Civico22 rivolge un appello agli studenti: "Ormai si chiude con allerta gialla, dopo allerta arancione per “controlli” - scrive in una nota l'esponente dell'opposizione a Palazzo Mosti - e non sappiamo più per quale motivo. La riapertura delle scuole chiuse da anni è avvolta da un fitto mistero e non vediamo operai impiegati d’estate per manutenere gli edifici. Del resto siamo stati sempre famosi in Italia per la chiusura delle scuole ma ormai i meme non fanno più ridere", commenta la consigliera che rivolgendosi agli studenti afferma: "Ai ragazzi mi sento di dire, smettetela di scrivere al sindaco e di sollecitare compulsivamente la chiusura. Lo so che oggi non andare a scuola vi sembra il miglior orizzonte possibile (non a tutti per fortuna). Siamo consapevoli che l’andazzo di questa desolata terra non è certo dei più stimolanti, ma il momento di confrontarvi con il resto dell’Italia e d’Europa arriverà presto e allora resteremo ancora più indietro. Case vuote e valige piene verso mete sempre più lontane. Una totale desertificazione dove il ritorno sugli investimenti a favore di infanzia, giovani e famiglie darà inesorabilmente un segno negativo”.