Rete idrica a Benevento: domani rubinetti a singhiozzo, ecco dove e quando Lavori di manutenzione in via Ciletti

"Domani, lunedì 23 gennaio 2023, interruzione erogazione idrica per lavori di manutenzione straordinaria in Via Ciletti". A comunicarlo la Gesesa che precisa: "A causa lavori di manutenzione straordinaria, saremo costretti a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 11 di domani lunedì 23 gennaio 2023, nelle seguenti strade: - Via Nicola Ciletti; - Via Antonio Navarra; Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito".